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Dünya
AA 03.09.2024 23:30

Gazze'de cesedi bulunan bir esirin, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyardığı ortaya çıktı

İsrail ordusu tarafından Gazze'de cesetleri bulunan 6 esirden biri olan Ori Danino'nun, daha önce kaydı yapılan video görüntüsünde, İsrail ordusunun yoğun bombardımanın "onları öldüreceği" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Gazze'de cesedi bulunan bir esirin, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyardığı ortaya çıktı
[Fotoğraf: Kassam Tugayları]

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde cesetleri bulunduğu belirtilen 6 İsrailli esirden biri olan 25 yaşındaki Danino'nun konuşma ve görüntülerinin yer aldığı daha önce çekilmiş bir video kaydını yayımladı.

Danino, görüntülerde, "Gazze Şeridi' yakınlarında düzenlenen Nova Müzik Festivali'nden 7 Ekim'de esir alındım, Hamas'ın esiriyim ve oldukça zor şartlardayım, yiyecek yok, su yok, elektrik yok" ifadelerini kullandı.

"İsrail tarafından bombardıman ve ateş durmuyor" diyerek saldırıların yoğunluğuna dikkati çeken Danino, İsrail hükümetinin, "başarısız rehine kurtarma operasyonlarıyla esirleri birer birer öldürmeye çalıştığını ve 7 Ekim'de İsraillileri koruma konusunda başarısız olduğunu" söyledi.

"İsrailliler, esir takası anlaşmasını yerine getirerek bizleri canlı olarak evimize geri getirmek için her şeyi yapmalılar. Bizleri ihmal etmeyin. Eve dönmekten başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanan Danino, vatandaşlara seslenerek, esir takası anlaşmasının yapılması için her şeyi yapmalarını ve onları ihmal etmemelerini talep etti.

Esirlerin İsrail bombardımanında öldüğünü destekleyen ifadelerinde Donino "Bizleri buradan canlı çıkarın çünkü (İsrail bombardımanı sebebiyle) hiç kimse hayatta kalamayacak" şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

​​​​​​​Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

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