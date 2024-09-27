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Dünya
BBC 27.09.2024 06:22

ABD, John Bolton'u öldürme planıyla suçlanan İranlı için 20 milyon dolar ödül açıkladı

ABD, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u öldürme planıyla suçlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) üyesi Shahram Poursafi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiye 20 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD, John Bolton'u öldürme planıyla suçlanan İranlı için 20 milyon dolar ödül açıkladı

İddialara göre Poursafi, ABD'deki suçlulara 300 bin dolar karşılığında Bolton'a suikast düzenlemeleri için teklifte bulundu.

Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın kendisine yönelik bir suikast planı hakkında ABD istihbaratından bilgilendirildiğini açıklamasının hemen ardından geldi.

İran ise ABD'li yetkililere yönelik herhangi bir suikast planını reddediyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Ekim 2021 ile Nisan 2022 arasında Poursafi, Washington DC ya da Maryland'de Bolton'u öldürmeleri için ABD içindeki suç unsurlarına ulaşmaya çalıştı. Ancak temasa geçtiği kişilerden biri, ABD'li yetkililerle iş birliği yapan bir gizli muhbirdi.

Poursafi'nin, Bolton’a yönelik saldırının ardından başka bir suikast görevi daha teklif ettiği iddia ediliyor. Yetkililere göre, bu suikast planının motivasyonu, eski Başkan Trump'ın emriyle İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak gösteriliyor.

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ABD Adalet Bakanlığı, Poursafi'ye 2022'de suikast planıyla ilgili suçlamalar yöneltti, ancak Poursafi halen firarda ve ABD'de olmadığı düşünülüyor.

İran suikast girişimlerini reddetti

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, bu hafta NBC News’e verdiği röportajda, İran hükümetinin yurtdışındaki eleştirmenlerine yönelik suikast girişimlerini reddetti.

John Bolton ise, İran’dan gelen tehditlere karşı ABD'nin "daha proaktif" olması gerektiğini belirterek, "Devlet yetkilileri, görevlerini yerine getirdikleri için hedef alındıklarında, bu doğrudan ABD hükümetine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Bu hafta başında, Trump’ın seçim kampanyası, İran'ın Trump'a yönelik suikast planlarına dair ABD istihbaratından bir brifing aldığını duyurdu. Trump ise sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) İran'dan büyük tehditler aldığını ifade etti.

Öte yandan, FBI ve ABD istihbarat kurumları, İranlı hackerların Trump’ın seçim kampanyasına yönelik bilgileri çaldığını ve bunları ABD’deki güveni sarsmak amacıyla dağıtmaya çalıştığını iddia ediyor.

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