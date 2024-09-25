ABD Senatosu, Trump'a yönelik suikast girişimindeki "hataları önlenebilir" buldu

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinin Pensilvanya eyaletinde Trump'a yönelik suikast girişimi hakkındaki raporu yayımlandı.

Raporda, temmuzda Trump'a yapılan suikast girişiminde güvenlik güçlerinin, "planlama, iletişim, güvenlik ve kaynakların dağılımı" alanlarında hataları olduğu aktarıldı.

Ayrıca raporda, bu hatalar "öngörülebilir, önlenebilir ve suikast girişimiyle sonuçlanan olaylarla doğrudan ilişkili" olarak nitelendirildi.

Gizli Servis ve diğer güvenlik kurumları arasında net bir emir komuta zinciri bulunmadığı kaydedilen raporda, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un Trump'a ateş ettiği binanın da güvenlik planlamasına dahil edilmediği aktarıldı.

Gizli Servis'in saldırı olmadan yaklaşık 2 dakika önce ateş açılan binanın çatısında bir şüpheli olduğuna yönelik ihbar aldığı belirtilen raporda, Crooks ateş etmeden yaklaşık 22 saniye önce ise yerel polis memurunun telsiz üzerinden söz konusu binanın çatısında silahlı biri olduğuna dair uyarı gönderdiği ancak bu uyarının Gizli Servis çalışanlarına iletilmediği aktarıldı.

21 Eylül'de yayımlanan Gizli Servis raporunda da Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptanmış, yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan iletişim kopukluklarının, Gizli Servis'in performansını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.