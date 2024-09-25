Soykırımcı İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı kuzeye konuşlandırıyor

Ordudan yapılan açıklamaya göre, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugay, İsrail'in kuzeyinde "operasyonel görevler için" göreve çağırıldı.

Bu adımın "Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı" ileri sürüldü.

Lübnan'a olası kara saldırısı gündemdeyken İsrail ordusunun yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyinde göreve çağırması dikkati çekti.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.