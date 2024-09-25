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Dünya
AA 25.09.2024 16:06

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güney ve doğu bölgelerine saldırılar düzenledi.

Ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hurmul bölgesine peş peşe düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana ülkeye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 577'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, son olarak Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un kuzeyine düzenlenen İsrail saldırılarında 15 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden beri Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını bildirmişti. Adraee, Lübnan’a hava saldırılarını sürdürdüklerini ifade etmişti.

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