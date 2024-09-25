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Dünya
AA 25.09.2024 15:34

Rusya: Donetsk'te Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya: Donetsk'te Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'taki bazı önemli yerlerin kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait telsiz iletişim merkezi, insansız hava aracı üretim tesisi ve depolarını yok ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca 153 bölgede Ukrayna'nın askeri birlik ve teçhizatlarının vurulduğu ifade edildi.

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