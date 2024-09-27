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Dünya
AA 27.09.2024 06:00

Katil İsrail, son 24 saatte Lübnan'da 94 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun son bir günde Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail, son 24 saatte Lübnan'da 94 kişiyi öldürdü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden hava saldırılarında son 24 saatteki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin yaralandığı; Güney ilinde ise 14 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ise 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarında da 25 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Cebeli Lübnan bölgesini de havadan hedef aldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana, füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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