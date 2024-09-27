ABD ile İsrail arasındaki "21 günlük İsrail-Lübnan ateşkesi" anlaşmazlığı sürüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kirby, dün ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin (AB) imza koyduğu ortak ateşkes çağrısı açıklamasından önce İsrail'in bundan haberi ve bilgisinin olduğunu vurguladı.

"Dün akşamki açıklamayla ilgili İsrailli muhataplarımızla aktif görüşmelerimiz sürüyor." diyen Kirby, topyekun bir savaşın bölgede hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve bu yüzden İsrail-Hizbullah gerginliğinin daha fazla büyümeden sönümlenmesini istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması önerisine sıcak bakmadığı ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam edeceklerini beyan eden açıklamalarının, dünkü ortak açıklamanın tam zıddı olup olmadığı yönündeki birçok soruya net yanıtlar vermekten kaçındı.

"Tek söyleyebileceğim şey, İsrailli dostlarımızla bu görüşmeler dün ortak açıklamadan önce de yapıldı, bugün de devam ediyor." şeklinde konuşan Kirby, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını kaydetti.

İsrail tarafından dün olumlu bir geri dönüş almış olmasalar dünkü ortak açıklamayı yayımlamayacaklarını vurgulayan Kirby, "Eğer üst düzey İsrailli yetkililerle dün yaptığımız görüşmelerden destek mesajı almasaydık (dünkü ortak açıklamayı) bu şekilde yayımlamazdık." dedi.

10 ülkeden 21 günlük acil ateşkes çağrısı

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtmişti.