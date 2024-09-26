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Dünya
AA 26.09.2024 01:48

ABD ve Fransa'dan Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes çağrısı

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

ABD ve Fransa'dan Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes çağrısı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.

Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.

Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

"Diplomatik çözüm mümkün"

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

79. BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta çok sayıda lider bulunduğuna işaret eden Barrot, bunun Lübnan'da diplomatik çözüm bulunması için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Barrot, "Savaş kaçınılmaz değil. Diplomatik çözüm mümkün." vurgusunu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'li ortaklarıyla birlikte Lübnan'da 21 gün geçici ateşkes sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Barrot, bu haftanın sonunda bölgedeki aktörlerle görüşmek için Beyrut'a gideceğini belirtti.

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ABD Beyaz Saray Fransa İsrail Lübnan
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