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Dünya
AA 26.09.2024 01:29

İsrail'in Lübnan'a son saldırılarında en az 72 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 392'ye çıktı.

İsrail'in Lübnan'a son saldırılarında en az 72 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Güney vilayetindeki köy ve beldeleri hedef alan hava saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 183 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail sınırına uzanan Nebatiye vilayetine bağlı köy ve beldelere yönelik bombardımanın da gün boyu devam ettiği aktarılan açıklamada, Nebatiye’deki saldırılarda 20 kişinin öldüğü, 88 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun doğu bölgesindeki Baalbek el-Hurmul bölgesine yönelik hava saldırılarının gün boyu sürdüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkent Beyrut’un kuzeyi ve Cebeli Lübnan bölgelerindeki beldeleri hedef alan İsrail saldırılarında da 22 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, gün içinde 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

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