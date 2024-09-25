Lübnanlı Bakan, 8 Ekim'den beri İsrail saldırılarında 1247 kişinin öldüğünü belirtti

Bakan Yasin, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, son günlerde tırmanan İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Lübnan'da 8 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 1247'ye, yaralıların ise 5 bin 278'e ulaştığını belirten Yasin, bu kişilerin çoğunun sivil, çocuk ve kadın olduğunu kaydetti.

Yasin, sığınma merkezlerindeki kayıtlı yerinden edilenlerin yüzde 30'unu bu dönemdeki çatışmalarda göç edenlerin oluşturduğunu; özellikle güney bölgelerinden ve Bekaa'dan şu ana kadar göç edenlerin sayısının 150 binden fazla olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Lübnanlı Bakan, yerinden edilenlerin sığınmak amacıyla Vadi Halid, Ekrum, Akkar'dan Beyrut, Cebeli Lübnan, Batı Bekaa, Zahle, Eş-Şud, Aley'e kadar yayıldığını aktardı.

Yardım etmeye hazır olduklarını bildiren ülkelerle temas halinde olduklarını belirten Yasin, yakında Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt, Mısır ve diğer ülkelerden de yardımların geldiğini göreceklerini ifade etti.