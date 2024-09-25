Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2024 22:50

X, Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa şeffaflık raporunu yayınladı

Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı.

X, Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa şeffaflık raporunu yayınladı
[Fotograf: AA]

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Elon Musk
Sıradaki Haber
Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Lübnanlı Bakan, 8 Ekim'den beri İsrail saldırılarında 1247 kişinin öldüğünü belirtti
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı
23:12
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenskiy'e "Amerikan iç siyasetine karışma" mesajı
22:42
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
23:42
Dışişleri Bakan Yardımcılarından Türkevi'nde diplomasi trafiği
00:02
Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ