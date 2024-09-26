Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin kuzeydoğusunda Abidin ailesinin evini hedef aldığını belirtti.

Basal, saldırıda 2'si kadın 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef alan saldırısında 1 Filistinlinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli ölmüş, 96 bin 6 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.