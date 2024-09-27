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Dünya
Independent 27.09.2024 06:31

İngiltere'de İslam düşmanlarından siber saldırı

İngiltere’nin en yoğun tren istasyonlarında ücretsiz wifi hizmetini kullanmaya çalışan yolcular, ekranlarında İslam karşıtı bir mesaj gördü. Olayın ardından harekete geçen İngiliz Ulaştırma Polisi, saldırıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de İslam düşmanlarından siber saldırı

Saldırının, Network Rail'e wifi hizmeti sağlayan Global Reach Technology şirketinde çalışan bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Şüpheli, Bilgisayar Kötüye Kullanım Yasası 1990 ve Kötü Niyetli İletişim Yasası 1988 kapsamındaki suçlamalarla gözaltına alındı.

Yetkililer, kişisel verilerin etkilenmediğini açıkladı.

Terör saldırılarına atıfta bulunuldu

Siber saldırı, Manchester Piccadilly, Birmingham New Street, Edinburgh Waverley ve Londra’daki 10 istasyonun da aralarında bulunduğu toplam 19 tren istasyonunda meydana geldi.

Yolcular, wifi’ye bağlanmaya çalıştıklarında "Seni seviyoruz Avrupa" başlıklı bir sayfada, terör saldırılarına atıfta bulunan içeriklerle karşılaştı.

Olayın ardından wifi hizmeti hızla devre dışı bırakıldı ve soruşturma başlatıldı. İngiliz Ulaştırma Polisi, saldırıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve Network Rail ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Network Rail, kişisel verilerin etkilenmediğini vurgularken, sistemin güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra hafta sonuna kadar yeniden aktif hale geleceğini duyurdu.

Olayın ardından Telent isimli üçüncü taraf wifi sağlayıcı firma da Network Rail ve diğer ilgili taraflarla birlikte siber güvenlik ihlali üzerinde çalıştığını açıkladı.

Etki altında kalan istasyonlar arasında Londra Bridge, Paddington, King’s Cross, Waterloo ve Liverpool Lime Street gibi büyük istasyonlar bulunuyor.

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İngiltere İslam Düşmanlığı Siber Saldırı
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