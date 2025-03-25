ABD'de federal hakim: Nazilere, Trump yönetiminin sınır dışı ettiği Venezuelalılardan daha iyi davranıldı

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi hakimi Patricia Millett, Trump yönetiminin geçen hafta Venezuelalı Tren De Aragua çetesi üyesi olduğu iddia edilen 261 kişiyi, Yabancı Düşmanlar Yasası (AEA) kapsamında sınır dışı etmesine ilişkin konuştu.

Millett, yaptığı açıklamada, bu kişilerin tamamının yasal süreç işletilmeden sınır dışı edildiğini belirterek, "Uçak dolusu insan vardı. İnsanları bilgilendirmek için hiçbir prosedür yoktu. Naziler, AEA kapsamında daha iyi muamele görmüştü." dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere tanınan hakların, Tren De Aragua çetesi üyesi olduğu iddia edilen kişilere tanınmadığına dikkat çeken Millett, "İnsanlara haber verilmedi. Nereye gidecekleri söylenmedi. Bu insanlar uçaklara bindirildi ve itiraz etmek için herhangi bir dava açma fırsatları olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcı Yardımcısı Drew Ensign ise bazı kişilere sınır dışı edilmelerinin öncesinde itiraz hakkı tanındığını savunurken, hakim Millett, "Yani teoriniz, Salvador hapishanesine girene kadar itiraz edemeyecekleri yönünde mi? ABD'den çıkarılana kadar ABD gözetimindeyken, itiraz etme hakları olmadığını mı söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.