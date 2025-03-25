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Dünya
AA 25.03.2025 00:14

Katil İsrail'in katlettiği genç gazeteci: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabirlik yapan Filistinli gazeteci Husam Şebat, ölümünden sonra paylaşılan mesajında "Gazze hakkında konuşmayı bırakmama" çağrısında bulundu.

Katil İsrail'in katlettiği genç gazeteci: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyon kanalında muhabir Filistinli gazeteci Şebat'ın, sosyal medya hesabından, ölümünden sonra paylaşılmak üzere yazdığı mesajı aktarıldı.

Şebat, "Eğer bunu okuyorsanız, bu İsrail güçleri tarafından benim öldürüldüğüm anlamına gelir. Bunlar başladığında, ben herkes gibi hayalleri olan 21 yaşında bir üniversite öğrencisiydim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 18 aydır süren saldırıları süresince "her anını halkına adadığını" belirten Şebat, "Gazze'deki korkuyu dakika dakika belgeledim. Gömmek istedikleri gerçeği dünyaya göstermeye çalıştım." açıklamasında bulundu.

"Gazeteci olarak görevimi yaptım"

Şebat, "Gazeteci olarak görevimi yaptım. Gerçeği aktarmak için her şeyi riske attım ve sonunda 18 aydır bilmediğim huzura kavuştum." ifadeleriyle son ana kadar habercilik yaptığını belirtti.

Yaptığı her şeyi "Filistin davası" adına gerçekleştirdiğini vurgulayan Şebat, "Bu toprakların bizim olduğuna, halkını savunurken ve hizmet ederken ölmenin en büyük onur olduğuna inandım." ifadelerini kullandı.

Şebat, "Şimdi sizden şunu istiyorum: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın. Dünyanın ilgisinin başka yöne kaymasına fırsat vermeyin. Filistin özgür oluncaya kadar, mücadeleye devam edin ve hikayelerimizi anlatmaya devam edin. Gazze'nin kuzeyinden son defa Husam Şebat." mesajıyla son dileğini paylaştı.

Gazze'de 208 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteci Şebat'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği kaydedildi.

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