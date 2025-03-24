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Dünya
AA 24.03.2025 22:32

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Ukrayna'nın Sumi Kent Konseyine bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, Sumi'ye füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda 13'ü çocuk 74 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Sybiha'dan saldırıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise X hesabından yaptığı açıklamada, Sumi'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'da büyük şehirlerdeki yerleşim alanlarına saldırıları sürdürdüğünü belirten Sybiha, Sumi'de onlarca sivilin yaralandığını bildirdi.

Sybiha, Rusya'nın barış hakkında "içi boş açıklamalar yapmak yerine" Ukrayna'daki şehirleri bombalamayı bırakması gerektiğini kaydederek "Moskova ile herhangi bir diplomasi ateş gücü, yaptırımlar ve baskıyla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

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