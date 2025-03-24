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Ekonomi
AA 24.03.2025 22:47

Trump, karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini belirtti.

Trump, karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini söyledi
[Fotograf: AFP]

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tarife politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek hafta uygulanması planlanan karşılıklı tarifelerde bazı ülkelere ya da sektörlere muafiyet tanınıp tanınmayacağının sorulması üzerine Trump, "Birçok ülkeye muafiyet tanıyabilirim. Bu karşılıklı bir durum ancak bundan daha da nazik olabiliriz. Biliyorsunuz, uzun zamandır birçok ülkeye çok iyi davrandık." dedi.

Trump, karşılıklı tarifelerin açıklanmasının planlandığı 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdi.

Gelecek günlerde ithal otomobil, kereste ve çiplere yönelik tarifeler açıklayacağını da söyleyen Trump, ancak tarifeler konusunda 2 Nisan'ın "büyük bir gün" olacağını vurguladı. Trump, "Bizden alınan paranın bir kısmını geri getireceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelere ilişkin, "Bize uyguladıklarından daha azını alabiliriz çünkü bizden o kadar fazla vergi aldılar ki bunu kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Başka bir deyişle, bizden o kadar çok vergi aldılar ki bizden aldıkları vergiyi onlara uygulamaktan utanıyorum, ancak önemli bir miktar olacak ve bunu 2 Nisan'da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

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