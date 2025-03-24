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Ekonomi
AA 24.03.2025 17:28

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 729 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 729 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 729 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 720 bin lira, en yüksek 3 milyon 734 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 729 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 831 milyon 927 bin 785,96 lira, işlem miktarı ise 763,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 865 milyon 242 bin 189,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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