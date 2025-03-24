Esnaf ve sanatkarlar İSG eğitimlerini çevrim içi alabilecek

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM ile hazırlanan eğitim protokolü, konfederasyonun toplantı salonunda imzalandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan'ın imzaladığı protokol doğrultusunda, İSG eğitimleri çevrim içi sistem üzerinden tamamlanacak.

"Dükkan kapatmaya gerek kalmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, esnaf ve sanatkarın, söz konusu eğitimleri kolayca gerçekleştirebilmesini amaçladıklarını bildirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, protokolle, esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceği bilgisini verdi.

"Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda"

Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu