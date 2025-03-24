Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.03.2025 12:16

Esnaf ve sanatkarlar İSG eğitimlerini çevrim içi alabilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlar, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerini çevrim içi tamamlayabilecek.

Esnaf ve sanatkarlar İSG eğitimlerini çevrim içi alabilecek

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM ile hazırlanan eğitim protokolü, konfederasyonun toplantı salonunda imzalandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan'ın imzaladığı protokol doğrultusunda, İSG eğitimleri çevrim içi sistem üzerinden tamamlanacak.

"Dükkan kapatmaya gerek kalmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, esnaf ve sanatkarın, söz konusu eğitimleri kolayca gerçekleştirebilmesini amaçladıklarını bildirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, protokolle, esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceği bilgisini verdi.

"Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda"

Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

ETİKETLER
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sıradaki Haber
"Milli Teknoloji Hamlesi" desteklerle güçleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:08
"Milli Teknoloji Hamlesi" desteklerle güçleniyor
12:04
Emtia piyasası karışık seyir izledi
12:05
Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaret
12:03
TÜBİTAK'tan lise öğrencilerinin projesine birincilik ödülü
12:02
Kakao fiyatları uluslararası piyasada yüzde 30'un üzerinde geriledi
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ