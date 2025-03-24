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Ekonomi
AA 24.03.2025 14:03

Piyasalar haftaya pozitif başladı

Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Piyasalar haftaya pozitif başladı
[Fotograf: AA]

Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı.

Açılış sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi 9.300 puanın üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, bunların arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile ulaştırma oldu.

Öte yandan geçen hafta 1 yılın zirvesini test eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de haftanın ilk işlem gününde 317,6 baz puana kadar geriledi.

Bu arada dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tedbir kararları açıklanırken, Borsa İstanbul da emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı.

SPK'dan dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltti.

Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini ifade etti.

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