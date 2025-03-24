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Dünya
AA 24.03.2025 23:07

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun sabah erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 43 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerinde farklı bölgelere düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocuk olmak üzere 43 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu Hatır" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi öldü.

Kentin güneyinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlenen bombardımanda ise "Ebu Semra" ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'ta bir oto tamirhanesi ile kentin batısındaki El-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Batn Semin bölgesinde bir apartman dairesini de hedef aldı. Saldırıda "Filistin el-Yevm" televizyonunda muhabirlik yapan Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

İsrail uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kayzan Neccar bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu aralarında evli bir çiftin olduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah kentindeki saldırıda yaralanan bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki farklı bölgelere İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 5 araç hedef alındı; çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bir çadırın hedef alındığı saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail güçleri Han Yunus'un doğu ve kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Kampta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırın hedef alındığı bombalamada biri çocuk 4 Filistinli öldürüldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in, Miğraka beldesi yakınlarında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırı sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Megazi Mülteci Kampı girişinde yer alan oto tamirhanesinin yanı sıra Zevayde ile Nuseyrat'ta da park halindeki iki araç bombalandı.

İsrail savaş uçağının Zevayde beldesinin girişine yakın gerçekleştirdiği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan ve tedavi için Avde Hastanesine nakledilen bir Filistinli de kurtarılamadı.

Gazze ve kuzeyi hedef alan saldırılar

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde iki ev hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Meştel bölgesinde boş bir aracı hedef aldı; 2 Filistinli yaralandı.

Gazze kentindeki saldırıda bir Filistinli yaralandı, kentin batısındaki Şatı Mülteci Kampında bulunan sağlık noktasına nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da Halla istasyonunun yakınlarında bulunan bir evi hedef aldığı saldırı sonucu yangın çıktı.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in saldırılarında "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabir Filistinli gazeteci Husam Şebat yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Tevem mahallesinde yer alan bir yardım deposunun hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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