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Dünya
AA 25.03.2025 06:18

İsrail ordusu, Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ı gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) ekibinde yer alan Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Ballal'ı gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "Başka Toprak Yok", bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.

Belgesel ekibinde Hamdan Ballal da yer alıyordu.

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