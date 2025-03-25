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Dünya
AA 25.03.2025 03:54

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Uluslararası toplum İsrail'e baskı yapmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri göçe zorlayan politikasını durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Uluslararası toplum İsrail'e baskı yapmalı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ramallah'ta görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için işgalci İsrail hükümetine baskı yapması gerekiyor" dedi.

Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin önemini anlatan Abbas, insani yardımların ulaştırılması için Gazze'nin sınır kapılarının açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Abbas, İsrail'in Gazze'den tam çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına hazırlık olarak Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırılarına değinen Abbas, başta Batı Şeria'nın kuzeyi olmak üzere İsrail ordusunun altyapı ile evleri hedef alan ve Filistinlileri göçe zorlayan saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun baskı yapmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin topraklarının gasbedilmesinin durdurulması ve uluslararası hukukun ihlali olan Filistin vergi fonlarına el konulmasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

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