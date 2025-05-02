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Dünya
AA 02.05.2025 10:28

ABD'de Demokratlar, Savunma Bakanı Hegseth'in görevden alınması için baskıyı artırıyor

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, Yemen'e saldırılara ilişkin hassas bilgileri, Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülen Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması için baskı yapıyor.

ABD'de Demokratlar, Savunma Bakanı Hegseth'in görevden alınması için baskıyı artırıyor

Kongrenin Demokrat üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yanı sıra Hegseth'in de görevden alınması gerektiğini belirtti.

Üyeler, basına yaptıkları açıklamalarda, Waltz'un, Pentagon'daki ofisindeki bir masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği ve ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin hassas bilgileri bir Signal grubunda paylaştığı iddialarını anımsattı.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, sosyal medya platformu X'teki hesabından "Şimdi de Hegseth'i görevden al" ifadesini kullandı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Richard Blumenthal, X'teki hesabından, Waltz'un "günah keçisi" olduğunu ileri sürerek, "Savunma Bakanı'nın, güvenlik ihlalleriyle askerlerin hayatlarını tehlikeye attığı bir dönemde Waltz kovuluyor. Hegseth kovulmalı ve bu bugün gerçekleşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Signalgate"

Senatör Elizabeth Warren, X'teki hesabından, Hegseth'in "suçu Waltz'a atarak gerçek bir liderlik gösterdiğini" savunarak, "Hegseth'in ofis bilgisayarına Signal'i kuran ve karısını, kardeşini ve avukatını bir savaş planı grup sohbetine ekleyen Waltz mıydı?" açıklamasını yaptı.

Senatör Adam Schiff, X'teki hesabından, Trump'ın Signalgate faciasından birini sorumlu tutmasının bir aydan fazla sürdüğüne dikkati çekerek sıradaki kişinin Hegseth olması gerektiğini belirtti.

Senatörler Ed Markey ve Peter Welch, Demokrat meslektaşlarını tekrarlayarak "Sırada Hegseth olmalı." ifadesini kullandı.

Waltz ve yardımcısı ayrılıyor

ABD basınında Hegseth'in, Pentagon'daki ofisindeki bir masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz martta, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

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