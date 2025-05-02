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Dünya
AA 02.05.2025 09:41

ABD'de Trump yönetiminden, iki basın kuruluşuna yönelik fon kesintisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "taraflı" oldukları gerekçesiyle, basın kuruluşları Ulusal Kamu Radyosuna (NPR) ve Kamu Yayın Servisine (PBS) yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı.

ABD'de Trump yönetiminden, iki basın kuruluşuna yönelik fon kesintisi kararı

Beyaz Saray'dan, Trump'ın medya fonlarına yönelik imzaladığı Başkanlık Kararnamesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

NPR ve PBS'nin, Kamu Yayıncılığı Kurumundan (CPB) her yıl milyonlarca dolar aldığı belirtilen açıklamada, "taraflı" oldukları savunulan bu kuruluşlara sağlanan federal fonların, yasaların izin verdiği azami ölçüde durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm federal kurumların, NPR ve PBS'ye doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan fonları sonlandırmaya ve mevcut sözleşmeleri gözden geçirmeye yönlendirildiği ifade edildi.

PBS Üst Yöneticisi (CEO) Paula Kerger, geçen ay yaptığı açıklamada, Trump'ın medyaya yönelik fon kesintisi çabalarının, PBS'nin ABD halkına sağladığı temel hizmetleri "sekteye uğratacağını" söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisinde 27 Mart'ta yapılan bir oturumda, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ile kamu yayıncılığı yapan NPR ve PBS yöneticileri, bu kurumların sol liberal yayıncılık yapıp yapmadığı konusunda tartışmıştı.

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