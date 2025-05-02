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Dünya
sciencealert 02.05.2025 07:44

Uçuk ileri yaşlarda kabusunuz olabilir

Çocukluk döneminde sıklıkla bulaşan yaygın uçuk virüsü, genellikle ömür boyu vücutta kalır ve sinirlerde sessizce uykuda kalır. Ancak herpes simpleks virüsü tip 1 olarak bilinen uçuk virüsü çok daha ciddi bir durum olan Alzheimer hastalığında önemli bir rol oynayabilir.

Uçuk ileri yaşlarda kabusunuz olabilir

Bilim insanları uçuk virüsünün yaşlı insanların beyinlerinde bulunabileceğini ortaya çıkardı.

Herpes Simpleks Virüsü Tip 1, çocukluktan itibaren vücutta saklanır ve zaman zaman uçuk olarak ortaya çıkar.  Bu, uzun süredir tamamen mikroptan arınmış olduğu düşünülen beynin, "kan-beyin bariyeri" adı verilen koruma mekanizmasına rağmen bir virüs barındırabileceğine dair ilk net işaret oldu.

Bilim insanlarının keşfettiği çok daha çarpıcı konu Alzheimer riskini artıran belirli bir gen varyantına sahip olan ve bu virüsle enfekte olmuş kişilerin riskinin kat kat fazla olduğuydu.

Bilim insanları virüsün yıllarca, hatta on yıllarca vücutta çoğunlukla uykuda kaldığına inanıyor.

Ancak yaşamın ilerleyen dönemlerinde, bağışıklık sistemi zayıfladığında, beyne girebilir ve orada yeniden aktive olabilir.

Bu gerçekleştiğinde, beyin hücrelerine zarar verir ve iltihaplanmayı tetikler.

Bazı insanlarda Alzheimer’a yol açan türde hasarlara neden olabilir.

Daha sonra bu proteinlerin yapışkan kümelerinde Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan virüsün DNA'sını tespit eden bilim insanları, antiviral tedaviler ile  laboratuvarda bu hasarı azalttı ve bu da ilaçların bir gün hastalığı yavaşlatmaya veya hatta önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürüyor.
 

Zona Aşısı Yeni Bir İpucu Sunuyor

İngiltere'de yapılan çalışmada  zona aşısı olanların demans geliştirme olasılığı daha düşük olduğu belirlendi.

Stanford Üniversitesi liderliğindeki yeni bir çalışma da benzer sonuçlar verdi.

Araştırma, yaygın enfeksiyonların önlenmesinin Alzheimer riskini azaltabileceğine dair uzun süredir savunulan tezi destekliyor.

Diğer çalışmalar enfeksiyonların gerçekten bir risk olduğunu ve bazı aşıların Alzheimer’a karşı koruyucu olduğunu gösterdi.

 

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