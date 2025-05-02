Tesla, Elon Musk ile yollarını ayıracak mı?

Amerikan CNBC kanalına göre, söz konusu haberde Tesla yönetiminin Musk’ın yerine geçecek ismi belirlemek için bazı yönetici işe alım firmalarıyla temasa geçtiği öne sürüldü. Haberin ardından Tesla hisseleri, Robinhood platformundaki gece işlemlerinde yüzde 3’e kadar değer kaybetti ancak sonrasında toparlandı.

Robyn Denholm, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün erken saatlerde, Tesla Yönetim Kurulu’nun yeni bir CEO arayışı başlattığına dair gerçeği yansıtmayan bir haber yayımlandı. Bu tamamen asılsızdır ve bu durum, haber yayımlanmadan önce ilgili medya kuruluşuna bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Denholm, Elon Musk’ın hâlâ şirketin CEO’su olduğunu ve Yönetim Kurulu’nun, Musk’ın büyüme planlarını hayata geçirme konusundaki liderliğine “tam güven duyduğunu” belirtti.

Satışlar düştü, Musk'tan dikkat çeken açıklama

Söz konusu iddialar, Tesla’nın yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalan satış ve kâr verilerini açıklamasının ardından geldi. Şirketin toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara düştü. Uzmanlar bu rakamın 21,1 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Tesla’nın otomotiv segmentindeki gelirleri de yüzde 20 düşerek 14 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, popüler SUV modeli Model Y'nin yenilenmiş versiyonu için üretim hatlarında yapılan güncellemeler ile uygulanan fiyat indirimleri ve satış teşvikleri etkili oldu.

Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azalarak 409 milyon dolara geriledi. Hisse başına kâr 41 cent’ten 12 cent’e düştü.

"Devlet Verimliliği Departmanı" açıklaması tartışma yarattı

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Tesla'nın mali tablolarının değerlendirildiği toplantıda, Mayıs ayı itibarıyla yalnızca haftada “bir ya da iki gün” Tesla’da çalışacağını, kalan zamanı ABD'deki yeni “Devlet Verimliliği Departmanı” adlı girişime ayıracağını duyurmuştu.

Musk’ın bu açıklaması, Tesla yatırımcıları arasında belirsizlik yaratmıştı.

Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.