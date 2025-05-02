Waltz'un görevden alınması Trump'ın yakın çevresinde sarsıntı yarattı

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçilisi olarak aday göstereceğini açıkladı.

Waltz, Mart ayında haberleşme uygulaması Signal'da Trump'ın baş ulusal güvenlik yardımcıları ile oluşturulan bir gruba yanlışlıkla bir gazetecinin eklenmesiyle patlak veren skandalın ardından Beyaz Saray içerisinde eleştirilere maruz kalmıştı.

Rubio, 1970'li yıllarda iki görevi birlikte yürüten Henry Kissinger'dan sonra aynı anda hem dışişleri bakanı hem de ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan ilk kişi olacak.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte dün açıklama yapan Trump, "Ne zaman bir sorunum olsa, Marco'yu arıyorum ve sorunu çözüyor" dedi.