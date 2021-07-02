Amerikan İzci Teşkilatı'nı ve yerel İzci Konseylerini temsil eden avukatlar ile mağdurları temsil eden avukatlar arasında, adli uzlaşma anlaşması yapıldı.

Anlaşmayla Federal İflas Yasası'nın 11'nci maddesi kapsamında oluşturulacak fondan, mağdurlara 850 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Merkezi Teksas eyaletinin Irving kentinde bulunan teşkilatın fona 250 milyon dolar, sayıları 250'ye yaklaşan yerel İzci Konseylerinin ise toplam 600 milyon dolar katkı sağlaması öngörülüyor.

Teşkilat'tan iflas başvurusu

ABD'nin en eski sivil örgütlerinden biri olan teşkilat, tazminat taleplerini karşılayabilmek için 18 Şubat'ta iflas başvurusu yapmıştı.

Kuruluş, tazminat cezalarını karşılamak üzere Federal İflas Yasası'nın 11. maddesi kapsamında fon oluşturulmasını, gerektiğinde fona iletilmek üzere teşkilata ait 1 ila 10 milyar dolarlık varlığın satışa çıkarılmasını talep etmişti.

Kuruluşun iflas başvurusu New York, Arizona, New Jersey ve Kaliforniya eyaletlerinin cinsel taciz suçlarında zaman aşımı kuralını kaldıran yasal düzenlemeleri kabul etmesinin ardından gelmişti.

İddialar, 1960-1980 yıllarına dayanıyor

1910 yılında kurulan Amerikan İzci Teşkilatı, tıpkı Katolik Kilisesi gibi son dönemde geçmişe dönük cinsel taciz iddialarına konu oluyor.

Çocuk izcilere yönelik muhtelif cinsel istismar vakalarındaki sorumluluğu nedeniyle kuruluş aleyhine ABD'nin farklı kentlerinde açılmış ve açılma aşamasında olan yüzlerce dava bulunuyor.

İddiaların büyük çoğunluğu, ülkede izci eğitiminin popüler olduğu 1960'lı, 70'li ve 80'li yıllara dayanıyor.