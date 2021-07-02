Kanada'da, birçok yatılı kilise okulunda yüzlerce yerli çocuğa ait isimsiz mezarlar ve kalıntıların bulunmasının ardından tepkiler büyüyor.

Yerli halka yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü’nde düzenlenen miting sırasında, "Her Çocuk Önemlidir" ve "Bir zamanlar çocuktuk" sloganları atıldı.

Protestocular, Kraliçe Victoria ve Kraliçe 2'nci Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yıkılan eykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Winnipeg polisi ise yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İngiltere'den kınama

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü; hükümetin, Kraliçe'nin heykelinin tahrip edilmesini kınadığını açıkladı.