El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cubur, bir grup sivil Yahudi işgalcinin, Meğayir el-Ubeyd bölgesinde su borusu döşeme işinde çalışan Musellem Ebu Hamid ile oğlu Muhammed'e taş ve sopalarla saldırdığını açıkladı.

Cubur, saldırıda yaralanan Filistinli baba ve oğlunun El Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve birinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Filistinlilere hayatı zor ediyorlar

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.