Fransa'nın başkenti Paris’teki 3 havalimanının çalışanlarına ait Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikaları, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primleri kaldıran "iş sözleşmelerinin uyum planının (PACT)" geri çekmesi talebiyle 1-5 Temmuz'da grev düzenliyor.

Grev kapsamında sendika üyesi çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda 2E terminalini kapattı.

Hükümet endişeli

Grevin, Fransa’da tatil sezonunun başladığı, çalışanların büyük kısmının tatile çıktığı temmuzun başlangıcına denk gelmesi ise hükümeti endişelendiriyor.

Fransa Ulaşım Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, grevin dünkü kısmı nedeniyle uçuşlarda 15 ila 30 dakikalık gecikmeler yaşandığını belirtti.

İş gücünün yüzde 11 düşürülmesi hedefi

ADP Yöneticisi Augustin de Romanet, hiçbir uçuşun iptal edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de 1,17 milyar euro kaybeden ADP, iş gücünü yüzde 11 düşürmeyi hedefliyor. Şirket, kayıplarını azaltmak için çalışanlarının primlerini düşürüyor.