Türkiye ile Azerbaycan pek çok konuda olduğu gibi askeri alanda da iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 600 askerin görev yaptığı tatbikattan yeni görüntüler paylaştı.

40 tank, 7 savaş helikopteri, 3 insansız hava aracı...

Bakanlıktan yapılan açıklamada; iki ülke ordularının ortak hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Tatbikatta, birlikler mayınlı savunma hatlarında geçitler açarak temsili düşmana karşı taarruza geçti.

Tatbikatta 40 tank ve zırhlı araç, 20 top sistemi, üç insansız hava aracı, 7 savaş helikopteri ile 50 araç yer alıyor.