Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran 12 ülkeden girişleri yasakladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran, COVID-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.
İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, COVID-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.
Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.
Etiketler: Brezilya İran Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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