Aşıların teslim törenine katılan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, burada konuşma yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğine minnettar olduklarını vurgulayan Duque, "Bu aşılar, 2,5 milyon Kolombiyalıya hizmet edecek, bu 2,5 milyon doz aşı hayat kurtaracak, ülkemiz için umut ve fayda üretecek. Bu, bölgeye şimdiye kadar gönderilen en büyük aşı bağışıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de gelen aşıların tek doz halinde 50 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacağının altını çizerek, dağıtım noktalarını belirlediklerini söyledi.

COVID-19'a karşı "birlik" mesajı

ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinden, aşı bağışına ilişkin yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki güçlü ittifakın önemine değinilerek, COVID-19'a karşı birliktelik mesajı verildi.

Devlet Başkanı Duque, 28 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD'nin, Kolombiyalılar için Johnson & Johnson aşısından 2,5 milyon doz hibe edeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 4 milyon 269 bin 297 kişide görülen COVID-19 nedeniyle 107 bin 137 kişi hayatını kaybetti.