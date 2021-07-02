Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus donanmasından özel tatbikat
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltıların derin sularda silahlarını test etmesi için özel tatbikat başlattı.
Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, her iki denizde gerçekleştirilen tatbikata, 4'üncü nesil denizaltıların da katıldığını açıkladı.
Denizaltı silahlarının test edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat çoğu modern denizaltı için sınır olan 500 metrenin altındaki derinlikte gerçekleştiriliyor." denildi.
Plan dahilinde yapılan tatbikatın birkaç gün süreceği belirtildi.
Etiketler: Rusya
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