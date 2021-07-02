Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, her iki denizde gerçekleştirilen tatbikata, 4'üncü nesil denizaltıların da katıldığını açıkladı.

Denizaltı silahlarının test edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat çoğu modern denizaltı için sınır olan 500 metrenin altındaki derinlikte gerçekleştiriliyor." denildi.

Plan dahilinde yapılan tatbikatın birkaç gün süreceği belirtildi.