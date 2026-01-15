ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı

Beyaz Saray yetkilileri, önümüzdeki günlerde ve haftalarda yeni satışların yapılacağını belirtti. Satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen ve "tarafsız bir bölge" olarak nitelendirilen Katar'daki banka hesaplarında tutulduğu bildirildi.

Trump’tan 100 milyar dolarlık yatırım hedefi

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan petrol devlerinin Venezuela'nın çökmüş enerji altyapısını yeniden inşa etmek için en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını iddia etti.

Trump, bu hamleyle ABD'deki enerji fiyatlarını düşürmeyi ve Venezuela'nın petrol üretimini 18 ay içinde yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Trump ekibinin Venezuela'nın petrol altyapısını restore etmek için "benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli" şirketlerle görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sektör devlerinden "yatırılamaz" uyarısı

Hükümetin bu iyimser tablosuna rağmen, önde gelen petrol şirketlerinin yöneticileri temkinli bir duruş sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yapılan toplantıda ExxonMobil CEO'su Darren Woods, yasal ve ticari çerçeveler netleşmeden ülkenin şu an için "yatırılamaz" (uninvestable) olduğunu savundu.

Woods, geçmişte Venezuela'da şirket varlıklarına el konulmasını hatırlatarak, yeni bir yatırım için ciddi yasal garantilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Reuters'ın haberine göre, piyasaya sunulan Venezuela ham petrolü, Kanada gibi rakip üreticilerin fiyatlarına kıyasla tüccarlara indirimli oranlarla sunuluyor.

Elde edilen gelirin bir kısmının Venezuela'nın sağlık sistemini iyileştirmek için kullanılacağı belirtilirken, harcamaların tamamen ABD hükümetinin takdirinde olacağı kaydedildi.