BBC 15.10.2025 09:30

ABD ve İngiltere’den 14 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu

ABD hükümeti, Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen dev bir kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyon kapsamında 14 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koydu. Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta dava açıldı.

ABD ve İngiltere’den 14 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Chen Zhi’nin “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğu” kurduğunu belirtti.

Şirketin Kamboçya’daki 10 farklı tesiste binlerce kişiyi zorla çalıştırarak, sahte yatırım vaadiyle dünya genelinde on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre bu tesislerde kurulan “telefon çiftlikleri” üzerinden 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetiliyordu.

Çalışanlara, mağdurlarla güven ilişkisi kurmaları için “aşırı güzel” kadın fotoğraflarından kaçınmaları gibi talimatlar verildi.

Lüks hayat ve kara para ağı

ABD ve İngiltere, Chen’e ve Prens Grubu’na bağlı şirketlere yaptırım uyguladı.

İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu; bunlar arasında değeri 100 milyon sterline yaklaşan bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Chen ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks jetler, pahalı saatler ve bir Picasso tablosu dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık sanat eseri satın aldığını belirtti. Chen suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

“İnsan acısı üzerine kurulu suç imparatorluğu”

ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise “Bu kişiler savunmasız insanları hayat birikimlerinden ediyor, Londra’daki evleri kara para deposuna çeviriyordu. ABD ile birlikte bu ulusötesi tehdide karşı kararlı adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dört şirkete yaptırım

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete yaptırım uygulandığını duyurdu.

Amnesty International’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği bazı merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı belirlendi.

Bu merkezlerde çalışan birçok kişinin “yasal iş vaadiyle” ülkeye getirilen yabancı işçiler olduğu, ancak sonrasında tehdit ve şiddetle dolandırıcılık faaliyetlerine zorlandıkları bildirildi.

Bitcoin Kripto Para ABD İngiltere
BM, Libya'daki ara buluculuk çabaları dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti
