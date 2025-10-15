ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

Başkan Trump'a güçlü desteğiyle tanınan ve uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk için Beyaz Saray'da bir seremoni düzenlendi.

Aktivistin 32'nci doğum gününe denk gelen seramonide Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı gıyaben aktiviste verdi.

Burada yaptığı konuşmada Trump, "(Kirk) Cesurca gerçekleri konuştuğu ve daha güçlü bir Amerika için yılmadan mücadele ettiği için suikasta uğradı." ifadesini kullandı.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.