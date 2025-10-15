Duman 10.5ºC Ankara
Dünya
CNN International 15.10.2025 08:06

Metalin yerini alacak: Çelikten 10 kat daha güçlü ahşap üretildi

Bilim insanları, "superwood" adında yeni bir ahşap türü üretti. Dayanıklılığı çeliğin 10 katına ulaşan, karbon salımını ise yüzde 90 azaltan bu süper ahşap çoğu alanda metalin yerini alabilir.

Metalin yerini alacak: Çelikten 10 kat daha güçlü ahşap üretildi

ABD merkezli InventWood adlı şirket, “Superwood” adını verdiği yeni bir ahşap türünü piyasaya sürdü. Bu malzeme, çeliğin 10 katına kadar dayanıklılık/ağırlık oranına ve 6 kat daha hafif yapıya sahip.

CNN'in haberine göre şirketin kurucularından malzeme bilimci Prof. Liangbing Hu, yaklaşık on yıl önce Maryland Üniversitesi’nde yürüttüğü araştırmalarla ahşabı yeniden tasarlama fikrini ortaya atmıştı.

Hu, ahşabın rengini ve dayanıklılığını veren "lignin" maddesini çıkararak ahşabı şeffaf hale getirmişti. Ancak asıl amacı, ahşabı daha güçlü hale getirmekti.

Bilimsel kırılma noktası

2017 yılında Hu, bitki liflerinin ana bileşeni olan selülozu kimyasal olarak güçlendirerek klasik ahşabı dayanıklılık açısından dönüştürmeyi başardı.

Ahşap önce su ve kimyasallar içeren bir banyoda kaynatılıyor, ardından yüksek basınç altında sıkıştırılarak hücre yapısı çökertiliyor. Böylece yoğunluğu büyük ölçüde artıyor.

Sonuçta ortaya çıkan malzeme, “çoğu metal ve alaşımdan daha yüksek dayanıklılık/ağırlık oranına” sahip oldu. Bu başarı, Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmayla bilim dünyasına duyuruldu.

"Görünüş ve hissiyat olarak tamamen ahşap"

Hu’nun 140’tan fazla patentle koruma altına aldığı süreç sonunda Superwood ticari üretime geçti.

Şirket CEO’su Alex Lau, ürünün “görünüş ve hissiyat olarak tamamen ahşap” olduğunu, ancak “dayanıklılık testlerinde klasik ahşabın her yönüyle önüne geçtiğini” söylüyor.

Metal parçaların yerini alabilir

Lau’ya göre Superwood’un yüksek dayanıklılığı, mobilyalardaki metal bağlantı parçalarının bile ahşapla değiştirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca ürün, mantar ve böceklere karşı tamamen dayanıklı, yangın testlerinde en yüksek güvenlik notunu almış durumda.

Superwood, üretiminde klasik ahşaptan daha fazla enerji harcasa da, çelik üretimine kıyasla karbon salımını yüzde 90 azaltıyor.

Uzun süredir yapı sektöründe ahşap yeniden yükselişte. Dünyanın en yüksek ahşap kulesi olan 87 metrelik Ascent MKE Milwaukee’de bulunuyor. Şehir şimdi 183 metrelik daha yüksek bir ahşap gökdelen planlıyor.

Beton, küresel karbon emisyonlarının yüzde 7’sinden sorumlu. Buna karşın ahşap, üretiminde çok daha az enerji harcıyor ve fotosentez yoluyla karbon depoluyor.

