AA 15.10.2025 07:35

UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze'de ateşkes çatışmayı sona erdirdi ancak krizi değil

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin çatışmaları sona erdirdiğini ancak krizi bitirmediğini ve daha kapsamlı bir siyasi çabanın temeli haline gelmesi gerektiğini söyledi.

UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze'de ateşkes çatışmayı sona erdirdi ancak krizi değil

Cherevko, New York'ta BM Merkezi'ndeki basın toplantısına çevrim içi katılarak bilgi verdi.

"Bugün size, bu kadar dehşet ve acıdan sonra nihayet rahatlamanın geldiğini söylemek için buradayım" diyen Cherevko, ateşkesin Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana BM ve ortaklarının, Gazze genelinde insani yardım dağıtımını hızlandırmak için harekete geçtiğini ifade etti.

Cherevko, son üç günde binlerce ton insani yardımın ve diğer malzemelerin Gazze'ye girdiğini kaydederek, 12 Ekim'de 817 yardım tırının Gazze sınırından geçiş yaptığını ve 190 bin ton yardımın daha dağıtılmak için hazır beklediğini söyledi.

Gıda ve temiz su tedarikinin yanı sıra sağlık alanındaki ihtiyaçlara da ikmal sağlamaya çalıştıklarını aktaran Cherevko, "Bunlarla birlikte yolları onarıyor, patlayıcı madde risklerine karşı kontroller yapıyor ve yerinden edilmiş ailelerin kış aylarına hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Cherevko, "İhtiyaçlar elbette çok büyük. Ateşkes çatışmayı sona erdirdi ancak krizi değil. Yerinden edilme, yıkılan altyapı, kanunsuzluk, hasarlı yollar, patlamamış mühimmat ve temel hizmetlerin çökmesi, zorluklardan sadece birkaçı." diye konuştu.

Ateşkesin insani yardımlar, eğitim ve sağlık alanında yeni fırsatlar sunduğunu belirten Cherevko, "Ancak şunu açıkça belirtmeliyim ki, insani yardım tek başına barışın yerini tutamaz. Ateşkes sürdürülmeli. Şiddet ve umutsuzluk döngüsüne son verecek daha geniş kapsamlı bir siyasi çabanın temeli haline gelmeli." ifadelerini kullandı.

Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
