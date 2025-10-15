Güney Kore ilk nükleer sığınağını spor salonunun altına saklayacak

Güney Kore, artan Kuzey Kore tehditleri karşısında ülkenin ilk sivil nükleer sığınağını inşa etmeye hazırlanıyor.

The Korea Herald gazetesine göre, Seul’deki yeni bir konut kompleksinin altına yapılacak sığınak, aynı zamanda halka açık bir spor salonu olarak da kullanılacak.

2 bin metrekarelik dev tesis

Kompleksin üçüncü bodrum katında yer alacak tesisin 2 bin 100 metrekareden büyük bir alana sahip olacağı ve bin 20 kişiyi barındırabileceği belirtildi.

2028’de tamamlanması planlanan proje, 16 yüksek katlı bina ve bin 200’den fazla konut içeren geniş bir yaşam alanının parçası olacak.

Sığınakta özel havalandırma, temiz su depolama ve atık yönetim sistemleri bulunacak. Bu sayede, nükleer, kimyasal veya biyolojik saldırı durumunda iki hafta boyunca yaşamın sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Acil durumlar dışında tesis, halka açık bir fitness merkezi olarak hizmet verecek.

"Modern tehditlere yeni yanıt"

Proje hakkında konuşan bir şehir yetkilisi, “Günümüz tehditleri geçmiştekilerden farklı. Bu nedenle sivil savunma sığınaklarının işlevini genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu proje, vatandaşları daha iyi koruma ve Seul’ün güvenlik sistemini güçlendirme yönünde yeni bir adım olacak” dedi.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkiler son dönemde kısmen yumuşama işaretleri gösterse de, taraflar arasındaki gerilim devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Seul yönetimi, Pyongyang’ın çöp dolu balonlar göndermesine karşı askeri alarm seviyesini yükseltmişti. Aynı dönemde ABD ile ortak tatbikatlarını artıran Güney Kore’ye karşı Kuzey Kore de bir dizi füze denemesi gerçekleştirmişti.