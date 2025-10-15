Açık 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 04:13

ABD'deki zincirleme trafik kazası: 8 ölü

ABD'de, Georgia eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

ABD'deki zincirleme trafik kazası: 8 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]

Jackson ilçesi Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, yaptığı açıklamada, Georgia ve Atlanta arasındaki otoyolda tır ile minibüsün çarpışması sonucu yanarak hayatını kaybeden 8'inci kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Kazada yanarak yaşamını yitiren kurbanların kimlik tespiti çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Yerel yetkililer, "zincirleme reaksiyon" olarak tanımladığı ilk çarpışmanın ardından 4 aracın daha kazaya karıştığını kaydetti.

Söz konusu kazaya bölgedeki hayvan barınma merkezine ait 1 aracın da karışması nedeniyle araçta bulunan 37 kediden bazılarının da alevler içinde kalarak yaralandığı, sonrasında tedavi altına alındığı ifade edildi.

Jackson kolluk kuvvetleri, pazartesi günü yaşanan kazada ilk belirlemelere göre, alev alan minibüsteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Tırın, yolcu taşıyan minibüsle arasında yeterli takip mesafesi bırakmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği belirtilmişti.

OKUMA LİSTESİ