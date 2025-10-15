Açık 6.3ºC Ankara
AA 15.10.2025 02:31

ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu 6 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD vizesi sahibi bu kişilerin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir." ifadesi kullanıldı.

ABD'den Kirk'le ilgili paylaşımlara sıkı takip

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını belirtmişti.

Washington Post Yazarı Karen Attiah, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteden kovulduğunu ifade etmişti.

Komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 18 Eylül'de süresiz askıya alınmıştı. Bir süre sonra komedyenin programının devam edeceği duyurulmuştu.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

ABD
