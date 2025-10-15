Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2025 05:32

BM: 2025'te küresel insani ihtiyaçlar için gereken miktarın sadece yüzde 21'i toplanabildi

Birleşmiş Milletler (BM), 2025 yılında küresel insani ihtiyaçlar için gereken 45,3 milyar dolarlık yardım çağrısının eylül ayı sonu itibarıyla yalnızca yüzde 21'inin tamamlanabildiğini belirtti.

BM: 2025'te küresel insani ihtiyaçlar için gereken miktarın sadece yüzde 21'i toplanabildi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM'nin 2025 yılı küresel insani ihtiyaçlar için 45,3 milyar dolardan fazla yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Haq, ancak eylül ayı sonu itibarıyla bu çağrının yalnızca yüzde 21'inin, yani 9,6 milyar doların alınabildiğini söyledi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki (OCHA) meslektaşlarımız, yılın bitmesine üç aydan az bir süre kala, 2025'te küresel insani ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız çağrının dörtte birinden azının finanse edildiği konusunda uyarıyor." dedi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu miktarın yüzde 40'tan fazla düşüş gösterdiğini vurgulayan Haq, fon açıklarının milyonlarca kişi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, insanların sağlık hizmetlerinden, ailelerin gıdadan ve çocukların eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.

Haq, fon yetmezliği nedeniyle Afganistan'da bu yıl 420'den fazla sağlık tesisinin kapandığını, Somali'de ağustosta 1,1 milyon kişi gıda yardımı alırken kasımda bu rakamın 350 bine düşeceğini, Bangladeş'te de yarım milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocuğun eğitime erişimini kaybettiğini anlatarak insani yardımların artırılması çağrısı yaptı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'deki zincirleme trafik kazası: 8 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:20
ABD'deki zincirleme trafik kazası: 8 ölü
02:36
ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti
02:24
Gazze'deki hükümet: Ateşkesten bu yana bölgeye sadece 173 yardım tırı girdi
02:12
Yolcu otobüsünde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
02:20
Fas Sulama Bakanı: Fas, üst üste sekizinci kuraklık yılıyla karşı karşıya
00:16
İletişim Başkanı Duran, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Meksika’yı sel vurdu: 65 ölü
Meksika’yı sel vurdu: 65 ölü
FOTO FOKUS
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ