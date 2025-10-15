Duman 15.9ºC Ankara
AA 15.10.2025 09:29

BM, Libya'daki ara buluculuk çabaları dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Libya'nın güvenlik durumundaki gerginlik konusunda Türkiye'nin de dahil olduğu ara buluculuk çabaları ve müdahaleleri takdirle karşıladığını belirtti.

BM, Libya'daki ara buluculuk çabaları dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti

Tetteh, Libya'daki durumu ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Batı Libya'da ve özellikle Trablus'ta güvenlik durumunun uzun süredir gergin olduğunu belirten Tetteh, Türkiye'nin de dahil olduğu çabalarla gerilimin azaldığını, ancak gerilimin hala Mayıs 2025'te varılan ateşkesi tehdit ettiği ve başkentte askeri bir tırmanış riski konusunda kamuoyunda endişe yarattığını söyledi.

Tetteh, "Yerel aktörlerin ve uluslararası ortakların ortak ara buluculuk çabaları sayesinde gerilimin azaldığını bildirmekten memnuniyet duyuyor ve Türkiye'nin bu konudaki müdahalelerini takdir ediyorum." dedi.

Türkiye hükümeti tarafından desteklenen ara buluculuk çalışmalarının 13 Eylül'de ilgili taraflar arasındaki mutabakatın hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını vurgulayan Tetteh, "Bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum ancak durum hala çok kırılgan. İstikrar ve siyasi ilerleme için istikrarlı bir güvenlik ortamı kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Tetteh, ülkede yol haritasının tamamlanması için Libyalı liderleri yapıcı çabalarda bulunmaya ve kendilerinden beklenen sorumlulukları yüklenmeye çağırarak, "Libya, yol haritasının tamamlanmasında sürekli gecikmelere veya aksaklıklara tahammül edemez." uyarısında bulundu.

Mevcut Libya liderleri ve kurumları yapıcı şekilde etkileşim kurma taahhütlerini ifade etmiş olsalar da eylemleri ile sözlerinin yeterince örtüşmediğini dile getiren Tetteh, "Yol haritasının belirtilen hedeflerine ulaşmak için müzakereye ve yapıcı bir etkileşime hazır olduğumuzu belirterek, onları UNSMIL ile çalışmaya teşvik etmek istiyorum." dedi.

Tetteh, UNSMIL'in, yol haritasını hızlandırmak için Libyalı liderlerle görüşmelere devam ettiğini belirterek, Libya'nın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek ve yol haritasında ilerleme sağlamak için Güvenlik Konseyi'nin desteğine başvurabileceklerini kaydetti.

