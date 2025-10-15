Çin, Tayvan'ın 'yanlış gösterildiği' gerekçesiyle 60 bin haritaya el koydu

Çin Gümrükleri, haritaların ülkenin “ulusal birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verebileceğini” belirterek satışının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu haritalarda Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarını gösteren dokuz kesik çizginin (nine-dash line) bulunmadığı ifade edildi. Bu çizgiler, Pekin’in bölgedeki hak iddialarını gösteriyor ve Filipinler ile Vietnam gibi komşu ülkelerle gerilimlere neden oluyor.

Haritalar imha edilecek

Yetkililer, haritalarda Çin ile Japonya arasındaki deniz sınırının da işaretlenmediğini belirtti. Çin yönetimi Tayvan’ı “ülkenin bir parçası” olarak görüyor ve gerekirse güç kullanarak adayı kontrol altına alabileceğini söylüyor.

Tayvan ise kendi anayasası ve demokratik kurumlarıyla Çin anakarasından ayrı bir siyasi varlık olduğunu vurguluyor.

Bölgesel gerilim yeniden yükseldi

Güney Çin Denizi’ndeki gerilimler, hafta sonu Çin ve Filipin gemilerinin yaşadığı yeni bir çarpışmayla yeniden tırmandı.

Manila yönetimi, Çin’e ait bir geminin Filipin hükümetine ait tekneye kasten çarptığını ve tazyikli suyla müdahale ettiğini öne sürdü. Pekin ise Filipin gemisinin “uyarılara rağmen tehlikeli biçimde yaklaştığını” iddia etti.

Harita krizi sık yaşanıyor

Çin’de benzer gerekçelerle geçmişte de çok sayıda haritaya el konuldu. Mart ayında Çingdao Havalimanı’nda 143 deniz haritası, ağustosta ise Hebei eyaletinde Tibet sınırını “yanlış çizdiği” gerekçesiyle iki harita toplatılmıştı. Yetkililer, el konulan haritaların tamamının imha edileceğini duyurdu.

Kültürel alanda da hassasiyet

Benzer tartışmalar, sinema sektörüne de yansımıştı. 2023 yapımı Barbie filmi, Güney Çin Denizi’ni Çin’in hak iddialarına göre gösterdiği için Vietnam’da yasaklanmış, Filipinler’de ise sansürlenmişti.