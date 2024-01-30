ABD, üs saldırısında İran'ın doğrudan rolünün olup olmadığını araştırıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde ABD üssüne yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Saldırıya nasıl karşılık verecekleri konusunda Ulusal Güvenlik Konseyinde tüm detayları konuştuklarını aktaran Kirby, Başkan Joe Biden'ın bu konuda karara vardığını ifade etti.

İran'ın bölgede Amerikan askeri unsurlarına düzenlenen saldırılarda silahları temin eden ülke olduğunu bildiklerini hatırlatan Kirby, son saldırıda Tahran'ın doğrudan bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

Kirby, "Geçmişte İran ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun bu gruplara silah ve diğer askeri kapasiteleri sunduklarını biliyoruz, buna İHA'lar da dahil. Ancak Pentagon son saldırıda kullanılan İHA ile ilgili çalışmasını halen sürdürüyor." dedi.

ABD'nin vereceği askeri karşılığın boyut ve seyrine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kirby, "Çok muhtemeldir ki burada tek bir eylem değil, çok katmanlı bir yaklaşım göreceksiniz, zamana yayılmış çok sayıda eylemi (saldırıyı) barındıran bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin nerelere ve ne şekilde saldırı düzenleyeceği konusunda detaya girmeyen Kirby, öncekilerden farklı olarak, bu sefer çok katmanlı ve tek seferlik olmayan saldırılar olabileceğini vurguladı.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. Biden, son açıklamasında İran'ı saldırıya silah temin ettiği gerekçesiyle dolaylı olarak sorumlu tuttuğu açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.