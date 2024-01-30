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Dünya
AA 30.01.2024 22:54

BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına yönelik suçlamaları hakkında Tel Aviv hükümetinin henüz bir dosya sunmadığını bildirdi.

BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in 12 UNRWA çalışanının geçen yıl 7 Ekim saldırılarına dahil olduğu yönünde iddialarını UNRWA'ya aktardığını belirten Dujarric, görev sonlandırma ve soruşturma süreçlerinin bu bilgiler ışığında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in henüz iddialara ilişkin yazılı olarak kendilerine bir dosya sunmadığını ifade etti.

UNRWA'nın görev yaptığı ülkelerde çalışanlarının listesini ev sahibi ülkeyle önceden paylaştığını bildiren Dujarric, aynı şekilde İsrail'le de paylaştığını ve bu noktada bir endişe dile getirilmediğini söyledi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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